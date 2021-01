உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் விலங்கு பூங்காவில் 2 கொரில்லா குரங்குகளுக்கு கொரோனோ பாதிப்பு உறுதி + "||" + Corona vulnerability confirmed for 2 gorilla monkeys at a zoo in the US

அமெரிக்காவில் விலங்கு பூங்காவில் 2 கொரில்லா குரங்குகளுக்கு கொரோனோ பாதிப்பு உறுதி