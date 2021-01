மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 10, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு வரும் 19-ம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Opening of 10th and 12th class schools in Tamil Nadu on the 19th - Government of Tamil Nadu announcement

தமிழகத்தில் 10, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு வரும் 19-ம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு