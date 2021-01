மாநில செய்திகள்

புனேவில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு மருந்து தமிழகம் வந்தது + "||" + The corona vaccine sent from Pune came to Tamil Nadu

புனேவில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட கொரோனா தடுப்பு மருந்து தமிழகம் வந்தது