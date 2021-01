மாநில செய்திகள்

ஜனவரி 15,16,17 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை கடற்கரை, பூங்காக்களில் பொதுமக்கள் கூட தமிழக அரசு தடை + "||" + On January 15,16,17 Chennai beach, parks public is also banned by the Tamil Nadu government

