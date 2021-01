மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி சென்னை வந்தது ; எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எவ்வளவு கொரோனா தடுப்பூசிகள் முழுவிவரம் + "||" + vaccine came to Chennai; Full details of how many corona vaccines for which districts

தடுப்பூசி சென்னை வந்தது ; எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எவ்வளவு கொரோனா தடுப்பூசிகள் முழுவிவரம்