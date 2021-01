மாநில செய்திகள்

தஞ்சாவூரில் மின்கம்பியில் தனியார் பேருந்து உரசிய விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 4 அக உயர்வு + "||" + Private bus crashes into power line in Thanjavur death toll rose to 4 internally

தஞ்சாவூரில் மின்கம்பியில் தனியார் பேருந்து உரசிய விபத்தில் பலி எண்ணிக்கை 4 அக உயர்வு