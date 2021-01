தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான், சீனா இணைந்து சக்திவாய்ந்த அச்சுறுத்தலை உருவாக்குகின்றன -ராணுவ தலைமை தளபதி + "||" + Pakistan, China form potent threat, their collusivity cannot be wished away: Army Chief Gen Naravane

பாகிஸ்தான், சீனா இணைந்து சக்திவாய்ந்த அச்சுறுத்தலை உருவாக்குகின்றன -ராணுவ தலைமை தளபதி