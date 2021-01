மாநில செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தமிழக மக்கள் ‘டாட்டா' காட்ட தயாராகி விட்டார்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Tamil Nadu people are ready to show 'Tata' to Edappadi Palanisamy - MK Stalin's speech

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தமிழக மக்கள் ‘டாட்டா' காட்ட தயாராகி விட்டார்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு