மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்பவர்கள் மது அருந்தக் கூடாது - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Those who are vaccinated should not drink alcohol

தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்பவர்கள் மது அருந்தக் கூடாது - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்