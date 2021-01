மாநில செய்திகள்

தலைமைச் செயலாளர் கே.சண்முகம் இந்த மாத இறுதியில் ஓய்வு - 47-வது தலைமைச் செயலாளர் ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா? + "||" + General Secretary K. Shanmugam to retire at the end of this month - 47th General Secretary Hansraj Verma?

