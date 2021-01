மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மேலும் 7 இடங்களில் தொல்லியல் அகழாய்வு - தொல்லியல் துறை கமிஷனர் உதயசந்திரன் தகவல் + "||" + Archaeological excavations at 7 more places in Tamil Nadu - Archaeological Department Commissioner Udayachandran informed

தமிழகத்தில் மேலும் 7 இடங்களில் தொல்லியல் அகழாய்வு - தொல்லியல் துறை கமிஷனர் உதயசந்திரன் தகவல்