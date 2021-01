மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் தவறான தகவல் பரப்பினால் நடவடிக்கை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + On social networking sites regarding the corona vaccine Action if misinformation is spread Minister Vijayabaskar

