தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக மந்திரிசபை 4-வது முறையாக விரிவாக்கம்; 7 புதிய மந்திரிகள் பதவி ஏற்றனர் + "||" + Karnataka cabinet expansion live updates: Seven new ministers take oath

கர்நாடக மந்திரிசபை 4-வது முறையாக விரிவாக்கம்; 7 புதிய மந்திரிகள் பதவி ஏற்றனர்