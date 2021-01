தேசிய செய்திகள்

நாளை மதியம் விவசாயிகளுடன் 9-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை: மத்திய அமைச்சர் தோமர் + "||" + Farmers protest live updates: Hopeful of positive discussion at ninth round of talks with farmer unions, says Tomar

நாளை மதியம் விவசாயிகளுடன் 9-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை: மத்திய அமைச்சர் தோமர்