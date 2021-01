மாநில செய்திகள்

தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக இருக்க தமிழக காவல்துறையே முக்கிய காரணம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Tamil Nadu Police is the main reason for Tamil Nadu to be a park of peace - Chief Minister Palanisamy

தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக இருக்க தமிழக காவல்துறையே முக்கிய காரணம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி