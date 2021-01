தேசிய செய்திகள்

கார் விபத்தில் காயமடைந்த மத்திய மந்திரி ஸ்ரீபாதநாயக் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் - மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் + "||" + Union Minister Shripad Naik's vital parameters are stable.He is maintaining an oxygen saturation of 98 per cent: Goa Medical College

கார் விபத்தில் காயமடைந்த மத்திய மந்திரி ஸ்ரீபாதநாயக் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் - மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல்