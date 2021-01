தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட ரூ.5 லட்சம் நன்கொடை அளித்தார் ஜனாதிபதி + "||" + President Donates ₹ 5 Lakh For Ram Temple As Drive For Funds Begins

