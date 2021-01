மாநில செய்திகள்

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஞானதேசிகன் மறைவு: அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் + "||" + Former MP and Tamil Maanila Congress leader BS Gnanadesikan passes away

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஞானதேசிகன் மறைவு: அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்