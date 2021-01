தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு- விவசாயிகள் இடையேயான 9-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வி + "||" + The ninth round of talks between farmers and the Central Government concludes in Delhi.

மத்திய அரசு- விவசாயிகள் இடையேயான 9-வது கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வி