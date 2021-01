மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளில் கிருமிநாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + In government schools Allocation of funds for cleaning with disinfectant

அரசு பள்ளிகளில் கிருமிநாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு