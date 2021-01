தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 7 நாட்களாக 10 லட்சம் பேரில் சராசரியாக 87 பேருக்கு மட்டுமே தொற்று + "||" + On average, only 87 out of 10 lakh people are infected

இந்தியாவில் கடந்த 7 நாட்களாக 10 லட்சம் பேரில் சராசரியாக 87 பேருக்கு மட்டுமே தொற்று