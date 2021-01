உலக செய்திகள்

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி: இந்தியாவில் இருந்து கோழி, முட்டை இறக்குமதிக்கு வங்காளதேசம் தடை + "||" + Echo of bird flu: Bangladesh bans imports of poultry and eggs from India

பறவைக்காய்ச்சல் எதிரொலி: இந்தியாவில் இருந்து கோழி, முட்டை இறக்குமதிக்கு வங்காளதேசம் தடை