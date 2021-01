மாநில செய்திகள்

கடந்த 6 நாட்களாக பெய்த கனமழை; வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது தூத்துக்குடி + "||" + Heavy rain over the last 6 days; Thoothukudi floating in the flood

கடந்த 6 நாட்களாக பெய்த கனமழை; வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது தூத்துக்குடி