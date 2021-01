தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் இன்று முதல் தடுப்பூசி போடப்படுகிறது; முதல்கட்டமாக முன்கள பணியாளர்கள் 3 கோடி பேருக்கு செலுத்தப்படுகிறது + "||" + The first vaccination is being given across the country today

நாடு முழுவதும் இன்று முதல் தடுப்பூசி போடப்படுகிறது; முதல்கட்டமாக முன்கள பணியாளர்கள் 3 கோடி பேருக்கு செலுத்தப்படுகிறது