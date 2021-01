மாநில செய்திகள்

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு: கூடுதலாக 1 மணி நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டு மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும்

Alankanallur Jallikattu: Extended for an additional 1 hour Held until 5 p.m.

