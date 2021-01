தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்: டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Don't believe in rumours, listen to experts: Delhi CM Kejriwal on mega Covid-19 vaccination drive

தடுப்பூசி குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்: டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்