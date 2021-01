மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இன்று 2,783 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது + "||" + In Tamil Nadu today, 2,783 people have been vaccinated against corona

தமிழகத்தில் இன்று 2,783 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது