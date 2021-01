தேசிய செய்திகள்

இன்று 1,91,181 பேருக்கு வெற்றிகரமாக கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளது -மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் + "||" + Total of 1,91,181 beneficiaries vaccinated for COVID19 on day 1 of the massive nationwide vaccination drive: Ministry of Health & Family Welfare

இன்று 1,91,181 பேருக்கு வெற்றிகரமாக கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளது -மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்