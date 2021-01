மாநில செய்திகள்

மழை வெள்ள சேதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.40 ஆயிரம் நஷ்டஈடு - வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + Rs 40,000 per acre compensation for farmers affected by rain and flood damage - Vaiko

