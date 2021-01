மாநில செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே சிராவயலில் மஞ்சுவிரட்டில் மாடு முட்டி 2 பேர் பலி: 75 பேர் காயம் + "||" + 2 killed, 75 injured in Manjuvirattu in siravayal near Tirupaththur

