மாநில செய்திகள்

“அருமையான, மகிழ்ச்சியான தருணம்” - தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியை முதலாவதாக போட்டுக்கொண்ட டாக்டர் கருத்து + "||" + "Fantastic, happy moment" - the doctor who first vaccinated against corona in Tamil Nadu

“அருமையான, மகிழ்ச்சியான தருணம்” - தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசியை முதலாவதாக போட்டுக்கொண்ட டாக்டர் கருத்து