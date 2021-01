மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை நிச்சயமாக நானும் போட்டுக்கொள்வேன் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + I will definitely get the corona vaccine too - Interview with Chief Minister Edappadi Palanisamy

கொரோனா தடுப்பூசியை நிச்சயமாக நானும் போட்டுக்கொள்வேன் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி