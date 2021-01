மாநில செய்திகள்

சென்னை, செங்கல்பட்டை தவிர்த்து மற்ற மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்றுக்கு உயிரிழப்பு இல்லை + "||" + There were no deaths due to corona infection in other districts except Chennai and Chengalpattu

