மாநில செய்திகள்

தொடர் மழையால் பயிர்கள் சேதம்: விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் இழப்பீடு - இந்திய கம்யூனிஸ்டு வலியுறுத்தல் + "||" + Crops damaged by continuous rains: Rs 30,000 per acre compensation to farmers - Communist Party of India

தொடர் மழையால் பயிர்கள் சேதம்: விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.30 ஆயிரம் இழப்பீடு - இந்திய கம்யூனிஸ்டு வலியுறுத்தல்