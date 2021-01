உலக செய்திகள்

ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றதும் முதல் 100 நாட்களில் 10 கோடி அமெரிக்கர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி; ஜோ பைடன் அறிவிப்பு + "||" + Corona vaccine for 100 million Americans in the first 100 days

