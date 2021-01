உலக செய்திகள்

ஈராக்கில் குண்டு வெடித்ததில் பாதுகாப்பு படையினர் உள்பட 7 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + A bomb blast near the northern city of Mosul has killed at least seven Iraqi people

