தேசிய செய்திகள்

சைவ உணவு பிரியர்களை கொரோனா தாக்கும் வாய்ப்பு குறைவு - ஆய்வில் தகவல் + "||" + Vegetarians are less likely to be affected by corona - study data

சைவ உணவு பிரியர்களை கொரோனா தாக்கும் வாய்ப்பு குறைவு - ஆய்வில் தகவல்