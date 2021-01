தேசிய செய்திகள்

தனியார் வாகனங்களில் முக கவசம் அணியாமல் செல்பவர்களுக்கு அபராதம் கிடையாது; மும்பை மாநகராட்சி + "||" + Mumbai: Now, no need for a mask if you’re inside your private vehicle

