தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 2 நாட்களாக புதிதாக உருமாறிய கொரோனா பாதிப்பு இல்லை: சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம்