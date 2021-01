மாநில செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு அச்சுறுத்தலா? : மத்திய-மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Is plastic waste a threat to marine life? : Court orders Central and State Governments to respond

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு அச்சுறுத்தலா? : மத்திய-மாநில அரசுகள் பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு