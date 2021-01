மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று மேலும் குறைந்தது: 4 மாவட்டங்களில் மட்டும் உயிரிழப்பு + "||" + Corona infection in Tamil Nadu is even lower: fatalities in only 4 districts

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று மேலும் குறைந்தது: 4 மாவட்டங்களில் மட்டும் உயிரிழப்பு