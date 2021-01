தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுடன் நடைபெற இருந்த பேச்சுவார்த்தை நாளைக்கு தள்ளிவைப்பு; மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Postponement of talks with farmers scheduled for today to tomorrow

