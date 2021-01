தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியில் இந்தியா சாதனை; முதல் நாளில் அதிகம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது + "||" + India record in corona vaccine; Most people were vaccinated on the first day

