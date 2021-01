கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டி: பிரிஸ்பேனில் இந்திய அணி வரலாற்று வெற்றி + "||" + India win the fourth and final test match of the series against Australia, at The Gabba in Brisbane and retain Border–Gavaskar Trophy.

