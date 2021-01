மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதி + "||" + Food Minister Kamaraj has been admitted to the intensive care unit of Rajiv Gandhi Hospital in Chennai

