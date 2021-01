தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவை, இதுவரை 0.18% பக்கவிளைவுகளே ஏற்பட்டு உள்ளன- மத்திய அரசு + "||" + Covid vaccines safe, only 0.18% adverse events so far: Government

