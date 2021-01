தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை 6.31 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது : மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + The cumulative number of healthcare workers vaccinated against COVID19 has touched 6,31,417 (till 6 pm today)

