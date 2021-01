தேசிய செய்திகள்

கேரள லாட்டரியில் தமிழக வியாபாரிக்கு ரூ.12 கோடி பரிசு; விற்பனையாகாத சீட்டால் அடித்த அதிர்ஷ்டம் + "||" + Lucky to win Rs 12 crore prize for unsold ticket to TN trader in Kerala lottery

