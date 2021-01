மாநில செய்திகள்

இலங்கை இனப்படுகொலை குறித்து விசாரணை: ஐ.நா.சபையில் இந்தியா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Inquiry into the Sri Lankan genocide: India must bring a resolution to the UN - Dr. Ramadoss insists

இலங்கை இனப்படுகொலை குறித்து விசாரணை: ஐ.நா.சபையில் இந்தியா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்