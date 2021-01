உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுடனான பதற்றத்துக்கு மத்தியில் ஓமன் வளைகுடாவில் போர் பயிற்சியை தொடங்கிய ஈரான் + "||" + Iran launches war games in Gulf of Oman amid tensions with US

அமெரிக்காவுடனான பதற்றத்துக்கு மத்தியில் ஓமன் வளைகுடாவில் போர் பயிற்சியை தொடங்கிய ஈரான்